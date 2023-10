Ils viennent en aide aux étudiants dans le besoin

Il y a deux ans, Yovann lançait l'association Délivr'aide, une plateforme de livraison de repas et de produits de première nécessité pour les étudiants dans le besoin. Aujourd'hui, ils sont plus de 2000 bénévoles, présents dans 13 villes en France. Et pour continuer à aider au mieux, ils ont lancé une cagnotte sur Leetchi.