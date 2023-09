L'association Repairs au secours des jeunes issus des foyers

"Il faut toujours trouver des systèmes D, des solutions, parce qu'il n'y a personne derrière nous." Pour éviter que les jeunes sortant de foyers ou de familles d'accueil ne connaissent pas la situation précaire dans laquelle elle a été, Alissa a co-créé Repairs! 44. L'association a pour but de leur venir en aide et de faciliter leur intégration dans la société. On est allé à leur rencontre.