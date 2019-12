L'Assomption, fête religieuse du calendrier catholique

Pourquoi le 15 août est un jour férié ?

Célébrée le 15 août, jour férié, c’est l’une des fêtes les plus importantes du calendrier catholique. Mais au fait, c'est quoi l'Assomption ?

Les célébrations du 15 août, on les doit à Louis XIII. En 1638, il instaure les processions du 15 août pour remercier la Vierge Marie de la naissance de son fils, le futur Louis XIV. « C'est la première fois qu'une fête religieuse devient, un peu, fête nationale pour rassembler ce peuple et en faire un peuple uni » explique Jean-Louis Brunel, vicaire épiscopal d’Abbeville.

La date du 15 août n'est pas choisie au hasard. Tous les 15 août, depuis le VIème siècle, catholiques et orthodoxes célèbrent l'Assomption, à ne pas confondre avec l'Ascension. L'Assomption commémore, le 15 août, la mort, la résurrection, l'entrée au ciel et le couronnement de la Vierge Marie. Alors que l'Ascension, célébrée quarante jours après Pâques, c'est la montée au ciel de Jésus. « On se recentre sur nous-mêmes, sur les malades, sur notre don, sur la foi, sur les gestes qu'on peut apporter pour faire plaisir » explique un croyant à propos de l’Assomption.

Pèlerinage à Lourdes le 15 août pour de nombreux catholiques

Dans de nombreux pays de tradition catholique, le 15 août est donc un jour férié. À Lourdes, où serait apparue 18 fois la Vierge Marie en 1858, plus de 25 000 personnes, venues du monde entier, sont attendues en 2019 pour fêter l’Assomption, le 15 août. C'est le pèlerinage le plus important de France. « La messe de l'Assomption, surtout avec tant de monde, ici à Lourdes, c'est très marquant. (…) C’est un moment où on se sent porté par la prière de tous et où on se sent heureux de vivre en communion avec le monde entier, qui est là » estime Mgr Pierre-Marie Carré, archevêque de Montpellier.

Le 15 août, c’est traditionnellement l'occasion de processions, mais aussi de réciter une prière pour la France. En 1852, Louis-Napoléon Bonaparte fait du 15 août la fête nationale française, pour célébrer l'anniversaire de Napoléon ler et satisfaire l’Église par la même occasion. Ce n'est qu'en 1880 que le 14 juillet devient la fête nationale.