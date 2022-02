L'histoire de Mocktar, ouvrier agricole menacé d'expulsion

"Je me suis construit une vie ici." Ouvrier agricole dans le Vaucluse depuis plus de 2 ans, Mocktar est menacé d'expulsion malgré la demande de régularisation de ses employeurs. Et pour eux, dans un secteur qui peine à recruter, son départ est inconcevable…