L'histoire des bandes, de 1880 à nos jours

357 rixes entre bandes rivales ont été dénombrées en 2020. L'histoire des bandes avec Valérian Benazeth, docteur en science politique.

Ça désigne quoi, le terme “bandes” ?

Ce terme a pour étymologie le mot “bannière”, sous laquelle les personnes se rallient. Valérian Benazeth, docteur en science politique explique : “C’est plutôt un sigle pour essayer de rassembler les troupes, renforcer et affronter les choses qui sont une menace plus grande, que, seul, on n’aurait pu affronter.”

Depuis quand ça existe, les bandes ?

Valérian Benazeth situe leur apparition à Belle Époque, sous la 3e République, à la fin du 19e siècle, autour de 1880. Il ajoute : “Mais les bandes sont un peu floues, et en 1914, on parlait des apaches.”

Derrière ce phénomène, l’enjeu d’exister

À travers l’utilisation de la virilité ainsi que de certaines drogues, chaque bandes se constitue une identité singulière. L’enjeu principal : revendiquer un territoire, une identité, savoir se faire connaître et respecter. Le but est aussi de se socialiser en dehors de la seule sphère familiale et amicale.

357 rixes entre bandes décomptées en 2020 contre 288 en 2019, soit une augmentation de 25 %. Mais pour Valérian Benazeth “Il ne faut pas oublier que les institutions restent aveugles aux choses qui sont non révélées, non déclarées.”