La Fondation Abbé Pierre accompagne Juanna pour l'aider à sortir de la précarité énergétique

"Je ne me chauffe qu'au bois de cheminée. J'ai des radiateurs électriques, mais ça coûte trop cher." Juanna a presque 80 ans et vit dans une maison insalubre et mal isolée, un problème qui s'aggrave pendant l'hiver. Pour enfin sortir de la précarité énergétique, l'association Réseau Eco Habitat, soutenue par la Fondation Abbé Pierre, l'accompagne.