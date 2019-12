La Légion d’honneur, c’est quoi ?

La légion d'honneur, la plus haute distinction française.

Elle récompense les citoyens les plus méritants dans tous les domaines d'activité. Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement : "C'est l'engagement au bénéfice du pays, des citoyens qui doit être pris en compte non pas la notoriété ou le service classique de la fonction pour lequel nous sommes honorés." La Légion d'honneur ne se demande pas. Ce sont les ministres qui proposent les noms des futurs décorés. Les citoyens peuvent aussi le faire, il faut notamment le soutien de 50 signataires issus du même département et le dépôt d'un dossier en préfecture. L'ordre compte 3 grades: chevalier, officier, commandeur. Il compte aussi 2 dignités : grand officier et grand'croix. La légion d'honneur peut être attribuée à tout citoyen français sans casier judiciaire. Les étrangers peuvent être décorés mais ne sont pas membres de l'ordre. L'ordre de la Légion d'honneur a été institué par la loi du 19 mai 1802 sous Napoléon Bonaparte. En 2007, la parité stricte des promotions civiles est décidée. En 2017, Emmanuel Macron, qui vient d'être élu président de la République et qui est donc grand maître de la Légion d'honneur, l'a réformée. Il y aura une réduction forte du nombre de décorations qui seront accordées. Pour les civils, la réduction sera de 50%, pour les militaires, la réduction sera de 10 % et pour les étrangers, parce que vous savez qu'on peut aussi reconnaître le statut d'un étranger dans cet ordre, la réduction sera de 25 %. Depuis la création de l'ordre, près d'1 million de citoyens ont obtenu la Légion d'honneur. La Légion d'honneur ne rapporte qu'entre 6,10 et 36,59 € par an aux légionnaires. Mais ces derniers doivent payer des droits de chancellerie : entre 50 et 200 €. Si vous possédez vos filles, petites-filles et arrière-petites-filles peuvent faire leurs études dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur. Ces écoles, très sélectives, affichent un taux de réussite de 100 % au brevet et au baccalauréat. La Légion d'honneur peut être retirée : suite à une condamnation pour crime ou à une peine égale ou supérieure à 1 an de prison ferme. C'est le cas par exemple, de John Galliano après les propos antisémites qu'il a tenus en 2011. On peut aussi refuser la Légion d'honneur, c'est ce qu'a fait l'Abbé Pierre. S'il a été décoré en 2001, il avait refusé la Légion d'honneur en 1992 car il estimait que le gouvernement n'aidait pas suffisamment les plus démunis. "Car l'honneur c'est, dans une société tout aussi bien que dans une famille, de servir en premier les plus faibles."