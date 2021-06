La réussite est-elle la clé du bonheur ? - Brut philo

C’est quoi, la réussite, selon vous ?

Pour certains, la réussite se résumerait à “avoir des enfants, un mari, être épanouie, une bonne situation”, tandis que pour d’autres c’est plutôt la réussite académique qui prime. Mais tous s’accordent à dire que le mérite reste une notion centrale dans la réussite.

Le mythe des tonneaux percés chez Platon

Platon explique dans "Gorgias" le mythe des tonneaux percés. Il imagine Calliclès et Socrate qui vont remplir leurs tonneaux percés mais totalement différemment. Ici deux visions s’opposent : d’un côté Socrate qui se dit qu’il faut surtout limiter tes désirs et moins remplir le tonneau. De l’autre, Calliclès soutient qu’au contraire, le but de la vie, c’est quand même de profiter de tous tes plaisirs.

"Il faut vraiment imaginer Sisyphe heureux."

C’est une phrase renversante d’Albert Camus, qui laisse simplement entendre que le seul plaisir justement de la vie, de la réussite, c’est pas tant la réussite, c’est d’essayer de réussir. En définitive, réussir, c’est avant tout d’apprendre de ses erreurs. Certains philosophes considèrent que réussir, c’est surtout ne pas posséder, puisque la possession en appelle d’autres, dans une quête infinie.