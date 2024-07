La vérité sur les hôtesses de l'air

La peur en avion : un mythe pour les hôtesses





Chloé, hôtesse de l'air et chef de cabine, explique : "Ce serait mentir que de dire qu'on n'a jamais peur." Cependant, elle ajoute : "Nous sommes quand même habituées. Les turbulences arrivent très, très souvent, voire à chaque vol." Bien que certaines turbulences soient plus fortes que d'autres, Chloé mentionne : "Je n'ai pas très, très peur car je sais que ce n'est pas ce qui va impacter l'avion. On ne va pas mourir à cause de turbulences."

Des découvertes insolites dans les toilettes d'avion





Interrogée sur les éventuelles activités indécentes dans les toilettes d'avion, Chloé admet : "Ça m'est jamais arrivé en six ans de carrière. Mais je ne dis pas que ça n'essaie pas." Elle pense que c'est un fantasme répandu. Cependant, elle raconte : "On a déjà surpris des choses insolites, comme retrouver des culottes ou des préservatifs lors du débarquement, donc forcément, ça a dû se passer pendant le vol. Mais vraiment, vraiment rarement."

En ce qui concerne les tatouages chez les hôtesses de l'air, Chloé explique : "Il y a des compagnies qui refusent les tatouages et d'autres qui les acceptent, soit cachés ou réglementés." Elle donne l'exemple d'Air Tahiti Nui et Air Tahiti où "les tatouages sont totalement acceptés puisqu'ils représentent la culture."

Chloé réfute l'idée que les hôtesses de l'air sont recrutées pour leur physique : "Peut-être à une époque, mais aujourd'hui, il y a des hôtesses et des stewards qui sont grands, petits, minces, ronds." Elle affirme qu'il n'y a "pas de taille minimum pour être hôtesse de l'air" et que "c'est discriminatoire de demander une taille" en France.

Les avantages de voyage des hôtesses de l'air





Bien que les hôtesses de l'air voyagent fréquemment, Chloé précise : "Quand je pars en vacances, je paye mes billets d'avion." Cependant, elle admet qu'elles bénéficient de remises sur les tarifs.





Chloé confirme l'obligation de se maquiller pour les hôtesses de l'air dans sa compagnie : "C'est vrai, on doit se maquiller. Si on n'a pas envie du rouge à lèvres, c'est compliqué. Dans la compagnie où je travaille, c'est obligatoire."

Bien que le service de repas fasse partie des tâches des hôtesses de l'air, Chloé souligne : "On ne fait pas que ça. Tout ce qui est sécurité, on s'assure que les passagers soient dans de bonnes conditions et que la cabine soit prête après les vérifications. Mais effectivement, on sert pas mal de plateaux et ça nous va très bien."