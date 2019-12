La vie, par Nicolas Sarkozy

Vous savez, dans la vie, ce qui compte, c'est ce qu'on fait. Pas ce qu'on explique qu'on va faire. La vie… c'est l'amour, c'est aimer. Passions = c'est l'amour, c'est aimer. Faut savoir dans la vie, c'est sans doute ce qu'il y a d'ailleurs de plus difficile où est sa place. Vous savez, la vie, elle vous passe dessus comme un rouleau compresseur. Il y a deux solutions : Soit les épreuves et les échecs vous tuent… - Mmmh. soit ils vous changent. Et avec le temps qui passe, on essaye de s'améliorer. Vous savez dans la vie… vous avez choisi la droite ? - Vous ne savez pas pourquoi -Je crois que ce qu'on aime vraiment, l'important, c'est le fait. - Pourquoi on aime, c'est du détail. Dans ma vie politique, j'ai toujours tout donné. J'ai tout donné quand je faisais un discours, je donne tout même lorsque je fais une émission de télévision. Et vous savez dans la vie, la fin, c'est pas la partie la plus facile.