Laurie et le caillou magique, 2 ans après “La colline du crack”

"J'habite à quelques pas de la 'colline du crack', dans le nord de Paris. Un jour, j'y installe ma tente, puis ma caméra. Le but : comprendre l'univers d'une centaine de personnes dépendantes au crack. Là-bas, j'ai rencontré Laurie, une jeune Belge de 19 ans, qui se prostitue pour se payer son 'caillou'. Deux ans plus tard, elle est devenue maman et va bientôt écrire un livre sur son parcours. Je l'ai suivie pendant tout ce temps, je vous raconte son histoire difficile mais pleine d'optimisme."

Camille Courcy, grand reporter pour Brut

