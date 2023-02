Le bébé abandonné d'Orly

Abandonnée dans l'aéroport d'Orly, elle a été trouvée seule dans sa poussette. C'était en 1994. Ce bébé dont on ne savait rien, on lui a donné un prénom. 26 ans plus tard, Émilie raconte son histoire. Réalisé par Yohann Malka.