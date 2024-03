Le jour où on a frôlé la paix entre Israéliens et Palestiniens

"Aujourd'hui, c'est presque impossible d'envisager une paix, en tout cas à court terme, entre Israéliens et Palestiniens." Et pourtant, un jour de 1993, l'impossible est presque devenu possible. Une photo, une poignée de main, une paix devenue envisageable. L'historien Thomas Snégaroff nous raconte.