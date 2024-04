Le "retour au naturel" des influenceuses

"J'ai voulu avoir des grosses fesses, c'était horrible…" Après la mode des injections dans les fesses et dans les lèvres, de plus en plus d'influenceuses françaises prônent un "retour au naturel". Mais revenir en arrière n'est pas sans risques. Alexandre Vairinho, chirurgien esthétique, nous explique.