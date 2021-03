Le SpeeDons, un marathon caritatif dédié au speedrun

Un marathon caritatif de jeux vidéos pour Médecins du Monde

SpeeDons, c’est un marathon caritatif diffusé durant 55 heures sur Twitch qui accueille près de 50 joueurs et joueuses afin de récolter des fonds pour Médecins du Monde.

“Un spectacle très visuel”

Le speedrun est une compétition où s’affrontent des joueurs. Celui ou celle qui termine le plus rapidement un jeu remporte la partie. Chacune d’entre elles sont donc de véritables démonstrations sportives qui sont donc commentées. “Ça donne un spectacle très visuel. C’est important d’avoir quelqu’un qui les commente”, explique MisterMV, Gamer et organisateur du SpeeDons. Small Mario, Legend of Zelda, ou encore Little Big Adventure sont autant de jeux présents dans la compétition.

Pour Senen, Speedrunner, dans ce genre de compétition, la préparation est primordiale : “On va pratiquer en fait, donc toute la route que l’on a appris, de manière à faire rentrer la mémoire musculaire donc pour, bah en fait, mémoriser comment on fait le jeu.”

“Ça permet d’allier l’utile à l’agréable.”

Pour la Speedrunneuse Blake Faythe, l'intérêt de ce type de compétition est double : mettre leurs compétences de jeux au service d’un financement caritatif.“Ça permet d’allier l’utile à l’agréable”, confie-t-elle. Suivie par plus de 35 000 personnes, la compétition s’avère également lucrative. 614 255 €, c’est la somme récoltée par ces gamers pour Médecins du Monde, avec plus de 11 500 donations. “C’est extraordinaire, cette rencontre entre Médecins du Monde et puis vos communautés, votre communauté”, confie Joël Weiler, Directeur général de Médecins du Monde.