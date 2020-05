Les clichés autour du naturisme

C’est quoi, le naturisme ?

Les naturistes sont plus de 2 millions en France et continuent à faire face à de nombreux clichés. Brut est allé à leur rencontre.

« Le naturisme, beaucoup de personnes en parlent, les médias en font beaucoup d’articles, il y a beaucoup d’émissions sur le sujet, mais est-ce que vous savez véritablement ce que c’est ? » s’interroge Julien Claudé-Pénégry, vice-président de la Fédération française de naturisme. Pour Brut, il démonte les clichés sur les naturistes, qui sont plus de 2 millions en France.

Le nudisme, ce n’est pas le naturisme

Le naturisme, c’est une manière de vivre en harmonie avec la nature qui a pour caractéristique la nudité en commun. Cette caractéristique est là pour favoriser le respect de soi, le respect d’autrui et le respect de l’environnement.

Le nudisme et le naturisme ne sont pas la même chose. Le naturisme, c’est le fait d’être nu et d’avoir des valeurs. Des valeurs de respect, de tolérance et d’acceptation de son corps et de ceux des autres. C’est une égalité entre tous. Alors que le fait d’être nudiste, c’est simplement le fait de se mettre nu. Il n’y a pas de philosophie.

« On est tel que l’on est, sans apparats et sans artifices »

Il y a beaucoup de bienfaits. Le plus important, c’est la confiance en soi. Lorsque l’on est nu, au milieu de plein de personnes qui le sont aussi, il n’y a plus de différences sociales. Il n’y a plus de regard sur le corps de l’autre, il n’y a plus de préjugés. On est tel que l’on est. Sans apparats et sans artifices.

Ensuite, il y a les bénéfices physiques. Si vous n’avez pas de vêtements et qu’il y a du soleil, c’est une source de vitamine D. Cette vitamine est nécessaire pour votre corps et pour votre immunité. Elle nourrit votre corps, elle lui donne de l’énergie. On se sent plus apaisé, moins stressé.

Il y a aussi cette liberté toute simple : quand vous êtes sans vos vêtements, vous mettez de côté l’obligation de trouver le look qui vous va. C’est nécessaire en société parce qu’il faut paraître aux yeux des gens, vous vous mettez une sorte de voile. Là, vous enlevez tout ça, vous êtes tels que vous êtes, avec vos défauts et vos qualités.

La France, première destination mondiale de tourisme naturiste

La France est la première destination mondiale en termes de tourisme naturiste, avec plus de 2,1 millions de pratiquants français et 2,6 millions d’étrangers qui viennent se greffer sur le territoire. Ça fait que plus de 5 millions de personnes pratiquent le naturisme en France. La France est le berceau du naturisme. C’est le pays qui en a fait un art de vivre, une manière de mettre des valeurs derrière une nudité commune.

On peut tout faire en étant naturiste. On peut aller au resto, on peut aller nager, on peut aller faire du bowling, on peut aller au musée, on peut aller au théâtre, on peut faire la World Naked bike ride. C’est un événement international qui promeut les déplacements soft, doux pour l’écologie. Vous avez aussi la World Gardening Naked Day, un jour pour jardiner nu… Vous avez la même chose pour randonner.

« On a dansé sur un clip de Kim Chapiron pour le groupe Pink Noise »

Dernièrement, on s'est retrouvés sur un tournage un peu spécial. On a rencontré le réalisateur Kim Chapiron bossait sur le clip du groupe Pink Noise. L'idée était toute simple : danser tout nu dans un club. La bonne surprise qu'on a eue en arrivant sur le plateau, c'était que les trois quarts des figurants n'étaient pas des naturistes. L'exemple parfait d'un mélange entre naturistes aguerris et plein de nouveaux venus.

On constate à chaque fois la même chose, et j'en suis très content : des valeurs qui sont là, bien présentes. Le respect, l'euphorie, une bonne ambiance, les « je recommencerai » et de la tolérance, quelque chose de bienveillant, un partage sain qui rend la nudité banale, ultra naturelle.