Les clips fous des campagnes de mi-mandat aux États-Unis

“On nous donne de la merde”

“Si vous détestez les flics juste parce qu’ils sont flics, la prochaine fois que vous aurez un problème, appelez un toxico.” Voici ce qu’on peut entendre des candidats américains pour les nouvelles élections de mi-mandat aux États-Unis, qui ont lieu ce 8 novembre. Afin de gagner le plus de voix possibles à leur cause, chaque candidat a réalisé un clip de campagne, pour montrer leurs opinions. Mais certaines vidéos sont un peu plus folles que d’autres. Une vie : Joe Biden

Au cœur de ces débats, la question du port de l’arme est bien évidemment présente. “Les démocrates aiment bien dire que personne n’a besoin d’un AR-15 pour se défendre. Que personne n’aura jamais besoin de tirer 30 coups. Mais quand ce fusil est le seul rempart entre votre famille et 12 démocrates en colère en tenues du Ku Klux Klan, ce semi-automatique pourrait bien vous servir”, disait Jerone Davison, candidat à la primaire républicaine pour le Congrès dans l’Arizona. On pouvait également voir Mallory Staples, candidate républicaine en Géorgie, poser fièrement avec une arme à feu, tout comme ses enfants. Comment George W. Bush est devenu président des États-Unis grâce à la Floride

Un clip musical en guise de campagne

Certains jouent également la carte de l’intime, comme Dave McCormick, républicain. Le candidat se montre avec sa maman, alors qu’elle raconte ses histoires les plus embarrassantes. “Tu as suspendu ton frère par le slip à une poignée de porte”, expliquait sa mère. Katie Darling, démocrate, s'est même montrée lors de son accouchement. C'est quoi, le suprémacisme blanc ?

“Nous sommes de vrais coloradiens. Nous méritons des salaires décents, un gouvernement discret et efficace et une liberté de choix. Au lieu de ça, on nous donne de la merde”, dénonce Alex Walker, sur un clip de campagne où des crottes tombent du ciel. Linda Paulson, candidate républicaine au Sénat pour l’Utah, a également enregistré une chanson pour soutenir sa campagne. Une vie : Donald Trump