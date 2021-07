Les dangers de l'obésité chez les chats

Un tiers des chats sont trop gros. C'est un sujet très sérieux qu'étudie Charlotte, vétérinaire nutritionniste. Voilà ce que risquent les chats obèses… 😿

Trois chats sur dix sont en surpoids

Charlotte Devaux, Vétérinaire-nutritionniste, rappelle qu’un chat est en surpoids à partir de 6 kg à 6,5 kg et au-dessus, il tend de plus en plus vers l’obésité.

Un phénomène qui n’est pas sans risques pour leur santé

En moyenne, les chats en surpoids vivent deux ans de moins que les chats pas obèses. Charlotte Devaux ajoute qu’ils sont plus sujets à développer plusieurs maladies, notamment les problèmes de peau ou encore des troubles urinaires.

“Dans nos représentations, tous les chats sont obèses”

D’Alice au Pays des merveilles à Cendrillon et Garfield, tous les chats sont montrés obèses. Pour Charlotte Devaux, c’est ce qui explique que quand certains voient un chat mince, il est perçu comme trop maigre, comme s’il y avait un problème.

Les solutions pour faire maigrir son chat

Gamelle anti-gloutons, lui faire faire du sport dans les escalier, ou même donner à manger des courgettes si il est très goinfre, sont autant de solutions envisageables pour la vétérinaire afin de réduire le poids de son chat. Une tâche aussi difficile que nécessaire pour son bien-être : “Un chat qui prend 400 grammes, c’est comme si nous on prenait quatre kilos.”