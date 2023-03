L’Education Nationale confiante sur la tenue des épreuves du bac

Le 20 mars, la CGT et la CFDT ont appelé à “ne pas gêner” les épreuves anticipées du bac dans les lycées en France. Le leader de la CGT, Philippe Martinez, affirme qu’il “faut que ça puisse se faire dans de bonnes conditions et que les épreuves de l'examen du bac se passent le mieux possible”. De notre côté, on a contacté l’Education Nationale qui se veut confiante sur la tenue des épreuves affirmant “qu’il y aura assez d’enseignants partout”. Pour permettre la tenue des épreuves, des surveillants supplémentaires sont mobilisés en cas de grèves d’autres surveillants.

Une autre information importante est que des retards seront tolérés dû à des grèves de transport et qu’il y aura un aménagement du temps d’épreuve pour que tout le monde puisse bénéficier de la même durée. Alors si des perturbations locales ne sont pas à exclure, les épreuves du bac devront donc se tenir demain partout en France. La mobilisation ne devrait donc pas perturber la bonne réalisation des examens de terminale par les candidats.

