Les jeunes d'Aulnay-sous-Bois mobilisés

Ils s’appellent Féfé, Biff, Ben et Djibril et on les a découverts sur Brut en octobre dernier lors des pénuries de carburant en France. Ensemble, ces jeunes habitants du quartier d’Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis se sont mis au service de la communauté pour aider les conducteurs à faire le plein de carburant à la station-service. Ils ont organisé les priorités (en faisant, par exemple, passer en priorité les services médicaux). Ben déclare avoir fait ça avec ses amis "bénévolement, pour les habitants du quartier, pour les gens. On a vu que la première fois qu’on l’a fait, ils nous ont beaucoup remerciés. Nous, ça nous a fait plaisir d’aider les gens." L’action des jeunes bénévoles d’Aulnay-sous-Bois a également été saluée par le maire de la ville. "On a des vrais jeunes qui ont décidé de s’approprier le sujet et de faire de la régulation au bénéfice des habitants et à titre gratuit. On les soutient parce qu’en plus, ils pallient une défaillance totale de l’État en ce moment, où on est obligés de trouver des systèmes D pour que la vie redevienne normale dans nos quartiers", a indiqué à Brut Bruno Beschizza, le maire d’Aulnay.