Les journalistes du Papotin

C’est un journal papier qui a été créé voilà 30 ans par Driss El Kesri, éducateur à l’hôpital de jour d’Antony, et qui est entièrement écrit par des journalistes autistes. Chaque mercredi, une conférence de rédaction réunit les journalistes du Papotin, qui, ensemble, décident des sujets qu’ils vont traiter. C’est justement à ces journalistes que les réalisateurs et producteurs Olivier Nakache et Éric Toledano (« Intouchables ») ont décidé de faire appel pour « Les rencontres du Papotin », une émission diffusée sur France 2 depuis septembre 2022, dans laquelle l’équipe du Papotin interviewe un invité. C’est Gilles Lellouche qui a ouvert le bal, suivi par Camille Cottin ou encore Julien Doré. Tous ont été désarçonnés par les questions des journalistes du Papotin, qui dépoussièrent totalement l’exercice classique du questions-réponses, pour un résultat sans filtre, d’une originalité et d’une justesse parfois bouleversantes