Les mots forts du Roi Charles III lors de la commémoration du 80e anniversaire du Débarquement

"La chaleur et la générosité de l'accueil réservé aux vétérans du Débarquement par les Normands constituent l’aspect le plus émouvant et le plus mémorable de ces commémorations." Les mots forts du Roi Charles III lors de la commémoration du 80e anniversaire du Débarquement.