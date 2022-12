Les pompiers français

Ils ont combattu le feu lors d’un été 2022 particulièrement dramatique. En France en 2022, c’est près de 66 000 hectares de terrain qui ont brûlé dans des incendies en France. Et le bilan 2022 aurait sans doute été plus grave si les 10 000 sapeurs-pompiers mobilisés quotidiennement sur le territoire national dans le cadre de la lutte contre les incendies n’avaient pas combattu en risquant leur vie. Rappelons qu’en tout et pour tout, en 2022, c’est six fois plus de forêts qui ont brûlé en France que sur la moyenne des 15 dernières années.