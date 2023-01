Les remèdes contre la gueule de bois du Nouvel An

“Il faut se réveiller avec un verre de champagne”

"Je bois, encore, toujours. Jusqu'à ce que ça disparaisse ou que j'oublie. En général, ça ne marche pas, de toute façon." En 1985, les personnes essayaient déjà de lutter contre la gueule de bois du lendemain de soirée du Nouvel An. Maux de têtes, nausées, fatigue, … ils avaient déjà leur façon de se remettre du réveillon. "Si on se prend une cuite la veille au champagne ou quoi que ce soit, il faut se réveiller avec un verre de champagne. Je pense que c'est le meilleur."

Pour certains, il faut soigner le mal par le mal. Mais pour d'autres, les aliments que l'on mange aident beaucoup. "Il faut boire le lendemain matin une bonne camomille avec un citron pressé dedans", s'exclame une dame. Ou sinon, il faut opter pour un "un bon bouillon le matin, à jeun."

Ou sinon, il faut tout simplement prendre du repos. "Le lendemain du Nouvel An, il n'y a qu'à dormir, comme ça, si on a trop bu la veille, ben… on se lève à 6h du soir, ce n'est pas mal, puis on recommence la fête le 1er au soir."