Les Restos du cœur accueillent de plus en plus d'étudiants

"On s'imagine que c'est pour les personnes qui dorment dans la rue, on ne se dit pas qu'en tant qu'étudiant, on va finir là." 50 % des personnes accueillies par les Restos du cœur ont moins de 25 ans. Et les étudiants sont de plus en plus nombreux à se rendre aux distributions…