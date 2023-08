Est-ce que les skyblogs existent toujours ?





Ils étaient plus de 3 millions d'adolescents à posséder leur journal personnel sur Internet. Leur intérêt ? Montrer qui ils étaient, exprimer leurs sentiments, leurs coups de cœur mais aussi leurs coups de gueule. Quasiment tous les collégiens et les lycéens en avaient un au début des années 2000. Mais ils vont être définitivement supprimés du web vivant, ce lundi 21 août. Pour autant, la Bibliothèque nationale de France va conserver 12 millions de skyblogs, qui vont commencer à être archivés.

Dans un communiqué publié le 23 juin, Pierre Bellanger, le fondateur et président du groupe Skyrock, a expliqué les raisons de cette décision: "Pour nous mettre en conformité avec la législation sur les données personnelles, pour conserver la plateforme et les skyblogs dans leur présentation candide et éruptive, il nous faut la geler et la retirer de l'accès public. Chacun pourra transférer sur sa machine son blog s'il le souhaite, et éventuellement l'effacer. Merci mes amis pour tout ce que nous avons fait ensemble, cet immense réseau d'échange qui nous a changés, qui nous a fait rentrer dans une nouvelle ère. Vous étiez l'avant-garde de toutes les générations suivantes."





À quoi servaient les skyblogs ?





En décembre 2002, ont été créés les skyblogs. Composé d'une page d'accueil, les personnes pouvaient interagir entre elles grâce aux kiffs, l’ancêtre des likes. “Donc c'était vraiment une sorte de proto-réseau social. Lundi 21 août, la plateforme des skyblogs va disparaître du web vivant et donc, on ne pourra plus accéder à ces contenus C’est la raison pour laquelle la BNF veut constituer une archive qui, après, pourra être étudiée par les historiens, les sociologues, les linguistes, les chercheurs.”, explique Vladimir Tybin, chef du service dépôt légal numérique.

Est-ce que les skyblogs ont un vrai intérêt historique ?





On pourrait penser que les skyblogs n'ont pas d'intérêt académique, ni intellectuel particulier. Le dépôt légal, historiquement, ne préjuge pas du contenu a priori. La vraie mission du dépôt légal est de conserver la trace de tout ce qui a été diffusé. “On ne sait pas ce qui va intéresser les chercheurs dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Et ce réseau social, qui peut paraître parfois un peu frivole, ou les textes ne sont pas forcément écrits dans un français toujours académique, il y a tout un tas de contenus très variés. Eh bien, ça a un intérêt, puisque ça montre de quelle manière, à un moment donné, une génération de citoyens, plutôt jeunes, s'est emparée du Web et a créé des communautés, des réseaux.”





La BnF s'apprête à archiver 12 600 000 blogs. Ainsi, l’objectif pour la BNF est de tout collecter. Même un skyblog qui ne comporte qu'un seul article, avec un seul follower peut être important. Ainsi, ils préfèrent en garder une trace. La collecte des skyblogs va durer une cinquantaine de jours, pour 38 téraoctets de données à collecter. Une fois que les données et les fichiers seront bien archivés et collectés, ils seront accessibles et consultables à travers l'application Archives de l'Internet dans les salles de recherche de la BnF.





Tous les skyblogs qui ont été collectés par le dépôt légal du Web, seront tous accessibles ici, mais uniquement aux chercheurs, peut-être même le vôtre. Vladimir Tybin souligne que : “les contenus collectés ne peuvent pas être reproduits et diffusés au public sans l'accord du producteur ou de l'auteur du contenu. Donc, c'est la raison pour laquelle toutes les données sont soumises au Code de la propriété intellectuelle et ne sont accessibles ici que dans les salles de recherche, sous certaines conditions.”

