Livreur Colissimo, Sidya monte sur scène

En mai dernier, Brut suivait Sidya dans son quotidien de tiktokeur et chauffeur-livreur Colissimo. Aujourd'hui, il monte sur scène pour se dédier à sa passion : le stand-up. Rencontre.

“En tant que médecin du rire, je prescris mes ordonnances que je vais jouer sur scène.”

Sur scène, Sidya enchaîne les anecdotes directement tirées de son expérience personnelle de livreur : “Je raconte des choses que j’ai vécues : j’ai la base dans la tête et après, il y a de l'improvisation.”

La passion de la scène

Derrière cet engouement nouveau, il y a l’idée d’un jour pouvoir vivre de sa passion et d’en faire toute sa carrière : “Ça me permet de me libérer, de m’exprimer sur des choses que je n’arrive pas forcément à dire dans la vraie vie.”