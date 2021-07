Loi sanitaire : ce qui vient d'être voté

Extension du pass sanitaire à de nouveaux lieux, obligation vaccinale pour les soignants, isolement des cas positifs… Voilà tout ce que la loi sanitaire va changer.

L’extension du pass sanitaire

Le pass sanitaire est déjà requis dans les lieux de loisirs rassemblant plus de 50 personnes. En août, il doit être étendu aux bars et restaurants, y compris en terrasse, pour les voyages longue distance en train ou en avion et dans les établissements médicaux, sauf les urgences.

Les préfets pourront décider d’imposer le pass sanitaire dans certains grands centres commerciaux.

Les contrôles et sanctions devront être effectués par le personnel.

Ne pas présenter son pass utiliser un faux pass peut être sanctionné de 135 € d’amende

Un établissement qui ne les contrôle pas pourra être fermé jusqu’à 7 jours.

Le pass sanitaire repoussé pour les moins de 18 ans

En plus de l ’obligation de vaccination pour les soignants, Les 12-17 ans devront se munir d’un pass sanitaire à partir du 30 septembre. L’autorisation d’un seul parent suffit pour se faire vacciner.Les plus de 16 ans n’ont pas besoin d’autorisation parentale.

L’isolement des cas positifs

Les personnes testées positives au Covid-19 devront s’isoler pendant 10 jours. Le non-respect de cet isolement est passible de 1500 € d’amende.