Mais au fait, c’est qui les brouteurs ?

"Ils ont pleinement conscience qu'ils profitent de la crédulité et de la faiblesse de leurs victimes." Ils envoient des arnaques par mail ou via les réseaux sociaux, souvent depuis des cybercafés en Côte d’Ivoire. Ce sont les brouteurs. Pour Brut, l’historienne Nahema Hanafi nous en dit plus sur ces cybercriminels.