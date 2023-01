Mathieu Ferreira, fondateur des pêcheurs du coeur

Marseillais, pêcheur sous-marin habitué des maraudes et fondateur de l’association Les Pêcheurs du cœur, Mathieu Ferreira a eu une idée de génie : celle de transformer des combinaisons de plongée destinées à être jetées en tapis de survie pour les SDF. C’est en septembre 2022 que Mathieu Ferreira a lancé un appel pour récupérer un maximum de ces combinaisons en néoprène, une matière utilisée pour les combinaisons de plongeurs afin de les protéger du froid. Il a été surpris par l’énorme élan de solidarité, et s’est ensuite enfermé sur son temps libre avec d’autres amis de son association dans le garage où il travaille pour façonner ces tapis, ainsi que des coussins. Tapis et coussins qu’il a ensuite confiés à l’association Les Taxis du cœur pour qu’ils soient ensuite distribués tout au long de l’hiver.