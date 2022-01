Mère et fille, elles racontent en BD l'arrêt de la cigarette

"Le plus dur, c'est la dépendance psychique." Pour réussir à arrêter la cigarette, Bénédicte et sa fille Marine ont voulu comprendre ce qui se passe dans notre cerveau quand on fume. Et ça a marché. Dans la BD "Lily Cane arrête de fumer", elles racontent comment elles ont fait…