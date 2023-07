Son job : Cueilleur de jasmin

Comme tous les étés depuis quatre ans, Maxime, 20 ans, cueille le jasmin. Sa journée commence à 6 heures du matin. “C'est le silence, c'est le pleur de la fleur. On est là, on ne parle pas. On est dans les pensées.” D’une journée à l’autre, la fleur repousse, ce qui permet à Maxime de cueillir chaque jour cette fleur fragile et délicate. “Il faut prendre ses mains, et il faut prendre la fleur au niveau de la tige, et elle viendra toute seule. Il y a juste à tirer légèrement.” En fin de matinée, lorsque la plante est moins mouillée, la fleur délivre son arôme aux différentes odeurs : banane, litchi, amande, pêche….

Pour ce travail, Maxime préconise quelques conseils pour une cueillette en toute sécurité. “Il faut faire gaffe à deux ou trois choses. La première, bien sûr, c'est de bien s'hydrater, au soleil, on a juste le chapeau, donc bien se couvrir. Et puis surtout, le matin, il y a des insectes, des moustiques, bien sûr, mais il y a aussi des simulies. Ce sont des petits moucherons, qui te mordent, et quand ils te mordent, je peux t'assurer qu'après, tu es botoxé pendant deux jours.”

“Parfumeur, c'était un peu le métier de rêve quand j'étais enfant”

Au départ, Maxime se destinait à devenir parfumeur. “C'était un peu le métier de rêve quand j'étais enfant. La première année, j'en suis tombé, on va dire, un peu amoureux. C'est l'odeur, le décor, avec ces nuages le matin, le soleil qui se lève. Alors, certes, oui, à un moment, il fait un peu chaud, à un moment, on a mal au dos, mais on a l'après-midi pour se reposer, pour faire la sieste, pour aller voir ses amis, pour aller à la mer.“ Puis il renonce à poursuivre dans cette voie lors de sa première année en faculté de chimie, durant la période de la crise sanitaire. “On était quasiment en full distanciel et ça m'avait un petit peu dégoûté des cours. Alors, j'ai voulu suivre, à la place du métier de rêve, le métier de passion, donc qui est le théâtre. Je fais les Cours Florent à Montpellier. Et l'été, je reviens pour cueillir les fleurs”. Ce job, durant un mois et demi, lui permet notamment de gagner de l'argent et d’être à l’aise pour le reste de l’année lors de ses études. Il y est payé à l’heure, au-dessus du SMIC.

