Mon métier : la cyberdéfense

Étatique ou civil... Sa mission, c’est de rechercher, répertorier et bloquer les auteurs de cyberattaques. Maxence est sergent au sein du commandement de la cyberdéfense de l’armée de l’Air et de l’Espace. Il explique comment il arrête plus d’une centaine d’attaques par jour.