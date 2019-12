Mon premier jour en France - Épisode 1 : Ibrahim

Ibrahim, un jeune Guinéen, raconte son premier jour en France

Ibrahim, jeune Guinéen, est arrivé à Paris en octobre 2017. Voilà comment s’est déroulé son premier jour en France.

Ibrahim Aribot Seven, un jeune Guinéen, arrive pour la première fois en France et à Paris en octobre 2017. Le jeune homme est perdu dans la gare Montparnasse mais ne baisse pas les bras pour autant : il n’a pas peur de demander de l’aide aux passants afin de trouver dans le métro. "Je voyais des SDF, des Français en plus, en plein cœur de Paris. Je me suis dit : 'Ça va être plus dur que je l'imaginais’ », raconte le jeune Guinéen.

Une fois arrivé à Paris, Ibrahim comprend l’importance d’obtenir ses papiers : il croise le chemin de policiers en civil et de marchands de rue terrorisés. « Ça m’a montré tout de suite que je n’ai pas le droit à l’erreur », explique Ibrahim.

Ibrahim reçoit ses papiers et peut finalement commencer son intégration. Aujourd’hui, Ibrahim est gérant de commandes mais rêve de devenir comédien et danseur.

Il est important pour le jeune homme de ne pas oublier ses débuts : « C’est quelque chose de précieux (…) qui me permets de me rappeler de comment je suis allée en crescendo, jusque-là où je suis. »