Nicolas Chabanne - Monsieur le Président, j'ai un message pour vous

“L’équité a une petite soeur, c'est la qualité” : Nicolas Chabanne appelle Emmanuel Macron et les consommateurs à venir en aide aux producteurs français

Grâce à son initiative, Nicolas Chabanne, co-fondateur de “C’est qui le patron ?!”, garantit aux producteurs une rémunération plus juste. L’entrepreneur s’adresse désormais au président de la République. Voici en quoi consiste son message.

En 2016, Nicolas Chabanne co-fonde la marque “C’est qui le patron ?”. Pour répondre à la crise du prix du lait, la marque donne alors aux éleveurs le pouvoir de fixer leur propre prix. Grâce à un discours d’Emmanuel Macron, l’initiative connaît un véritable succès et vient en aide à des éleveurs de toute la France.

Derrière cet immense succès est née la loi Alimentation issue des États généraux de l'alimentation.

La loi a pour but d’empêcher des promotions “dramatiques” : “Passer en dessous du prix qui d'un seul coup, écrase mécaniquement, le revenu du producteur (…) on lui enlève sa part de revenus et ça, c’est absolument dramatique.”

Afin que cette loi “soit encore plus une réalité”, l’entrepreneur appelle les consommateurs à acheter davantage de produits venant en aide aux producteurs. Il ne leur suffit que d'ajouter quelques centimes lors de leur achat : “On sauve des producteurs mais nous, on a accès à une alimentation qu'on maîtrise (…) l’équité a une petite soeur, c'est la qualité.”

Une trentaine de produits de la marque permettent aux consommateurs de s’engager en faveur des producteurs, comme la farine : “si vous l’achetez en rajoutant 70 centimes par an, 6 centimes par mois, vous sauvez les familles qui sont dans la Drôme et qui font un merveilleux boulot.”

Nicolas Chabanne appelle le président de la République et le consommateur à se poser la question : “Comment à un moment donné, on fait en sorte que ça devienne un succès encore plus grand ?”