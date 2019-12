Nouveau rebondissement dans l'affaire Adama Traoré

"Plus on avance dans l'affaire d'Adama, plus les mensonges sont gros." Une nouvelle expertise confirme la mort d'Adama Traoré par asphyxie dans les locaux de la gendarmerie, donnant raison à sa famille. ➡ Sa soeur, Assa Traoré, sera en direct sur Brut avec Rémy Buisine à midi.