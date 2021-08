On en parle : le cannabis

Ses effets, la répression, la légalisation, comment arrêter de fumer… Olga, Valériane, Maël, Gustavo et Mouss ont entre 20 et 29 ans. Et ils ont tous un avis sur le cannabis. Pour Brut, ils racontent leurs expériences.

“Pour moi, le cannabis, avant c’était quand même assez tabou.”

Si certains ne s’incluent pas parmi les utilisateurs réguliers de cannabis, d’autres avouent fumer entre 5 joints ou 10 joints par jour. Il explique : “J’ai grandi dans un quartier où en fait tout le monde se connaît, tout le monde fumait.” Une pratique qui n’a pas été sans impacts pour sa scolarité : “Je ne suis pas allé en cours pendant un an.”

On leur dit : “Bah vas-y, demain, il y a plus de points de deal.” Ils vont faire quoi ?”

Quant à la question de la légalisation du cannabis, certains y voient un risque important pour toutes les personnes dont la survie économique dépend justement de la vente illégale de cannabis. L’un d’eux explique : “Peut-être ils vont aller voler, faire des braquages. En fait, la nécessité d’argent te pousse à faire certaines choses que, peut-être, toi-même tu t’aurais pas dit de faire.”