Paloma, gagnante de Drag Race

Sa victoire a fait découvrir la culture drag à toute la France. Hugo Bardin, comédien et metteur en scène, découvre le drag à 17 ans et décide de s’y consacrer pleinement à ses 18 ans, en choisissant un nom de scène, @paloma_hugobardin, inspiré par les films du grand réalisateur espagnol Pedro Almodóvar. En juin 2022, Paloma est au casting de la première saison de Drag Race France, inspiré de l’émission américaine de RuPaul, célèbre drag américaine. L’émission est un succès (on y croise entre autres Jean-Paul Gaultier, Yseult ou Olivier Rousteing) et fait découvrir le mouvement drag à tout un pays. Rien ne sera plus jamais comme avant pour Paloma qui crève l’écran au milieu des dix autres drags et remporte la première saison, devant La Grande Dame et Soa de Muse.