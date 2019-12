Paraplégique depuis l'attentat du Bataclan, Pierre s'est lancé un défi

Pierre, paraplégique depuis l'attentat du Bataclan, s'est lancé un défi avec l’association “Wheeled World”

Pierre a perdu l'usage de ses jambes lors de l'attentat du Bataclan de 2015. Le jeune homme refuse de laisser sa paraplégie devenir un obstacle et, aujourd'hui, il s'est lancé un défi avec l’association “Wheeled World” : faire le tour du monde. Il a raconté à Brut les étapes qui l'ont menées jusque là…

Pierre est l'une des victimes de l'attentat du Bataclan de novembre 2015. Il y a perdu l'usage de ses jambes. Cette paraplégie a été causée par une balle dans la jambe, logée dans la moelle épinière. Pierre a raconté à Brut les étapes qu’il a traversées pour se reconstruire juste après le drame du Bataclan.

Le jeune homme prend vite conscience, en se réveillant d'un black-out, qu'il est devenu paraplégique. Malgré cette terrible réalisation, il tente de rester positif, tout le long de son séjour à l'hôpital. "Pierre, il était en train de se réveiller dans sa chambre d'hôpital, il avait compris qu'il ne marcherait plus et, en fait, il était déjà en train de nous faire des vannes sur le fait d'être en fauteuil, etc." explique Myriam, la compagne de Pierre, à Brut. Après les premiers jours à l'hôpital, une longue période de rééducation commence, Pierre apprend les gestes de sa nouvelle vie quotidienne : "En sortant de l'hôpital, je suis arrivé au centre de rééducation des Invalides. J'y ai passé 8 mois qui étaient ponctués avec des séances de kinésithérapie, des séances avec des ergothérapeutes qui sont des personnes qui t'aident à réapprendre les gestes de la vie quotidienne." Pierre doit réapprendre à faire la cuisine, le ménage, à remonter dans une voiture… Quelques semaines après les évènements tragiques du Bataclan, Pierre se retrouve chez lui sans personnel hospitalier. Il a obtenu un appartement où il est facile de se déplacer en fauteuil roulant. Pierre tient à reprendre rapidement la vie active. Il retrouve du boulot. Pour lui, il est inconcevable de ne plus sortir de chez lui et de se laisser abattre par la paraplégie et son fauteuil roulant. Le jeune homme continue à sortir et faire du sport, il se remet au tennis et part même faire du ski assis : “J’ai eu la chance de faire pas mal de rencontres, qui m’ont permis de changer de fauteuil, d’avoir un fauteuil qui est plus actif, qui te permet de faire plus d’activités, de plus facilement te déplacer dans la ville”, Pierre raconte à Brut.

Aujourd’hui, Pierre s’est lancé un grand défi pour mettre les attentats du Bataclan derrière lui : faire le tour du monde. Avec l’association “Wheeled World” créée en 2018 , il a un message à faire passer : “Ce n’est pas parce qu’on est en situation de handicap qu’on ne peut pas partir à l’étranger et notamment dans des pays qui sont moins accessibles que d’autres. Au programme du tour du monde organisé par "Wheeled World" : l’escalade du Machu Picchu au Pérou, du tandem électrique en Nouvelle Zélande, gravir le Kilimandjaro en Tanzanie et même participer aux JO paralympiques à Tokyo. Une chose est sûre, Pierre est décidé à ne pas faire de la paraplégie un obstacle : “Je suis en fauteuil roulant, mais ma vie elle est comme avant”.