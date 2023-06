“Et là, on a eu une espèce de choc émotionnel”

“La première descente qu’on a faite, c’était le 24 juillet 1987”. Il y a un an, Paul-Henri Nargeolet nous parlait de sa première descente vers l’épave du Titanic. “La descente du sous-marin dure une bonne heure et demie. On est arrivés au fond à 300 m de l'épave. On s'est rapprochés de l’épave. On est tombés sur la coque, donc on a remonté la coque et là on est arrivé, d'un seul coup, en remontant, sur la plage avant du bateau, où il y avait les treuils, les chaînes des ancres... Tout était en très bon état. Et là, on a eu une espèce de choc. On peut appeler ça un choc émotionnel”.

Voici 3 erreurs qui ont conduit à la catastrophe du Titanic





Paul-Henri Nargeolet confiait : “D’un seul coup, on a vu toute cette histoire du Titanic, qu'on avait appris dans des livres, revenir... C'était un moment assez particulier parce qu’on avait un mélange de joie parce qu’on arrivait sur le Titanic, et puis il y avait un moment de tristesse parce qu'on pensait au désastre qui avait eu lieu, à tous ces gens qui avaient perdu la vie sur le bateau, qui avaient perdu la moitié de la famille”. L’ancien sous-marinier, devenu par la suite spécialiste de la plongée à grande profondeur, et passionné d’archéologie maritime ajoutait : “Pendant pratiquement 10 minutes, il n’y avait plus un bruit dans le sous-marin. On ne parlait plus. Personne qui disait rien. On était trois. On regardait tout ça, fascinés. On n'a pas beaucoup bougé. Et puis bon, une dizaine de minutes après, on a commencé à reprendre, je veux dire, nos esprits et puis on a commencé à travailler”.





Paul-Henri Nargeolet a réalisé plus de 35 plongées près du Titanic

Paul-Henri Nargeolet fait partie de l’équipe portée disparue depuis dimanche. Il était à bord du submersible Titan lorsque le sous-marin à disparu, sortant des radars. L’équipe partait explorer l’épave du Titanic. Paul-Henri Nargeolet est considéré comme l’un des plus grands spécialistes au monde du Titanic. Avec quatre autres personnes, il est aujourd’hui porté disparu. Il avait été le premier à avoir remonté un objet de l’épave du Titanic en 1987. Paul-Henri Nargeolet est surnommé par les médias “l’Amoureux du Titanic”, “Monsieur Titanic” ou encore “LE chercheur du Titanic”. Il a réalisé plus de 35 plongées auprès du Titanic. Il est aussi le responsable des opérations sous-marines de la RMS Titanic Inc., la société qui possède les droits sur l’épave du Titanic. Paul-Henri Nargeolet, 77 ans, est actuellement installé aux Etats-Unis.





Lundi soir, les gardes-côtes américains ont affirmé avoir lancé une mission de recherche et de sauvetage afin de retrouver le sous-marin touristique, Titan. Sont également à bord : Stockton Rush, le PDG d’OceanGate Expeditions, la société organisatrice de l’expédition ; l’explorateur Hamish Harding, qui a déjà exploré l’espace et détient le record du monde du tour de la Terre en avion le plus rapide ; l’homme d’affaires pakistanais Shahzada Dawood et son fils Suleman Dawood. Dans le sous-marin Titan, la cabine mesure six mètres sur deux. Dans une interview donnée au Daily Mail, le PDG d’OceanGate Expeditions, Stockton Rush, avait plaisanté sur la sécurité de ses appareils : "Vous savez, à un moment donné, la sécurité n'est qu'un pur gâchis. Je veux dire, si vous voulez être en sécurité, ne sortez pas du lit". Les recherches des sauvetages sont difficiles en raison de la profondeur des fonds marins dans l’Atlantique nord.





Le mercredi 21 juin, les gardes-côtes américains ont déclaré qu’un sonar aurait enregistré des bruits de “cognements sous l’eau”. Ces bruits reviendront “toutes les 30 minutes”. La zone de recherche est extrêmement étendue sur 20 000 km.





Où se trouve le Titanic aujourd'hui ?

L’épave du Titanic se trouve à 650 km des côtes canadiennes de Terre-Neuve, à quelque 4000 mètres sous l’eau. L’épave a été retrouvée en 1985 par l’océanographe Robert Ballard.





Comment visiter le Titanic ?

Certaines personnes ont pu visiter l’épave du Titanic. La seule entreprise qui organise des expéditions est OceanGate Expeditions. OceanGate Expeditions réclame une somme de 250 000 dollars, soit près de 220 000 euros, pour réaliser ce voyage au cœur de l’épave du Titanic.