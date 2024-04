Payer ses courses avec sa carte vitale ? Bordeaux teste un dispositif inédit

Et si on pouvait payer ses courses avec sa carte vitale ? C'est un petit peu le concept qui est testé en ce moment à Bordeaux. Une Sécurité sociale alimentaire pour que tout le monde puisse manger plus sain, plus équilibré et favoriser les commerçants de quartier et les producteurs locaux. 150 étudiants le testent en ce moment, voici comment ça marche.