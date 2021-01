Pédocriminalité : le mea-culpa de Jack Lang

Les propos sur la pédophilie tenus par certains intellectuels français dans les années 1980

Dans les années 1970 et 1980, certains intellectuels français comme Daniel Cohn-Bendit et Jack Lang, devenus par la suite respectivement député européen et Ministre de la Culture, ont tenu des propos particulièrement controversés, laissant croire à une défense de la pédophilie.

Les propos tenus par les intellectuels

En 1977, Jack Lang signe avec plusieurs intellectuels français une tribune défendant trois personnes accusées d'attentat à la pudeur sans violence sur des mineurs de 15 ans.

En 1975, Daniel Cohn-Bendit évoquait déjà la sexualité des enfants dans son livre, “Le grand bazar”. En 1982, il emploie les termes de “fantastique”, et d’un “jeu érotico-maniaque” en décrivant l’exemple d’une scène à caractère sexuel entre enfant et adulte, sur le plateau de l'émission l'Apostrophe.

En 1990, Gabriel Matzneff présentait son livre “ amours décomposés” en ces termes : "Je préfère avoir dans ma vie des gens qui ne sont pas encore durcis. Une fille très jeune est plutôt plus gentille, même si elle devient très vite hystérique et aussi folle que quand elle sera plus âgée.”

“Nous étions portés par une sorte de vision libertaire fautive”

En 2017, Daniel Cohn-Bendit reconnait avoir écrit des “bétises” dans sa jeunesse.

Le 18 janvier 2021, Jack Lang, explique sur Europe 1 : “Cette tribune était inacceptable. C'était une connerie. On était très nombreux à l'époque à signer cette tribune : il y avait Daniel Cohn-Bendit, Michel Foucault, une série d'intellectuels. C'était après 1968 et nous étions portés par une sorte de vision libertaire fautive.”

“Il y a cinquante ans, on a écrit une connerie ! Qu’est-ce que je dois faire ? m’immoler devant vous ?”