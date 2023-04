Qu’est ce que le S'Cool Bus ?

Le S'Cool Bus est un service de ramassage scolaire, unique en son genre en France. Il s’agit d’un vélo bus à assistance électrique sur le territoire de l'agglomération Seine-Eure. Entièrement fait de bois, cet engin est fabriqué en France. Le S'Cool Bus permet de transporter huit enfants, pour les amener à l'école depuis chez eux et le soir, les raccompagne directement à leur domicile. Mise en place le 3 avril à Manoir-sur-Seine, une commune de 220 habitants, cette ville est actuellement la seule à bénéficier de ce service.

En 2017, un système similaire, montré sur Brut, avait été mis en place dans plusieurs villes et villages de la région. L'agglomération a dû l'arrêter en 2020 pour un problème d'homologation qui est maintenant résolu avec ce nouveau modèle.

Un service qui met tout le monde d’accord

Louis Lemel, responsable d'exploitation et aux commandes du S'Cool Bus tous les matins, ne néglige aucun détail. Casque, gilet de sécurité, et apprentissage des bases du Code de la route aux enfants, le conducteur veille à ce que chaque enfant voit en sécurité. Sur ce trajet de 3 kilomètres, soit l’équivalent de 30 minutes, les enfants peuvent créer des liens et faire du sport. Pour le maire de la Ville, Daniel Bayart, c’est une initiative qui permet de ralentir la vitesse dans la commune. À la rentrée 2023, cinq autres villes de Normandie devraient bénéficier de S'Cool Bus.

