Peut-on tout pardonner ? – Brut Philo

"On n'a jamais autant parlé de pardon et, paradoxalement, on n'a jamais autant été dans l'incapacité de pardonner." BRUT PHILO. Peut-on tout pardonner ? Réflexions autour de la notion de pardon et de ce qu'elle révèle de notre humanité, avec la philosophe Claire Larroque.