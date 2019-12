Pourquoi Emmanuel Macron s'est rendu sur les îles Éparses

Pourquoi Emmanuel Macron s’est-il rendu sur les îles Éparses ?

Emmanuel Macron est le premier président français à se rendre sur les îles Eparses. Officiellement le déplacement a eu lieu pour une raison liée à l’écologie. En réalité, une autre raison pourrait se cacher derrière cette visite. Emmanuel Macron souhaiterait ainsi faire passer un message…

Le 23 octobre 2019, Emmanuel Macron s’est rendu sur les îles Éparses. Anciennes colonies françaises, ces îles sont administrées par la France depuis 1896. Lorsqu’en 1960, Madagascar prend son indépendance, les îles Éparses restent sous l’autorité française. Emmanuel Macron justifie sa visite par le souhait de renforcer la présence des scientifiques sur ces îles. Il axe ainsi sa visite sur la protection de la biodiversité : “Des espèces naturelles sont en voie de disparition parce que nous ne les protégeons pas suffisamment". Ainsi, Emmanuel Macron souhaite renforcer la présence des scientifiques sur l’archipel. Le Chef d’État français aimerai retrouver de “l’activité économique beaucoup plus résiliente, ce qui est bon pour nos territoires”

“Un petit territoire qui a son importance stratégique”

À la suite de la déclaration d’indépendance de Madagascar en 1960, une résolution non-contraignante de l’ONU incitait déjà la France à restituer les îles Éparses à Madagascar. En mai 2019, André Rajoelina, président de Madagascar, conteste la souveraineté française sur ses îles voisines : “C’est une question d’identité nationale”. En réalité, les îles Éparses sont un véritable point stratégique dans l’océan Indien. Riches en poissons pour la pêche et en hydrocarbures, ces îles relient l’Asie et le Moyen-Orient à l’Europe et l’Amérique. Complètement désertes, seuls une quinzaine de militaires et quelques scientifiques y vivent. Leur objectif est de mener des suivis sur la flore et la faune, ainsi que d’assurer la souveraineté de l’archipel. La visite d’Emmanuel Macron sur les îles Éparses est donc un message fort adressé à Madagascar : “D’abord, c’est la France.”