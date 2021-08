Pourquoi Simone Biles s'est retirée de certaines épreuves des JO

"Faites passer votre santé mentale en premier." C'est à cause d'eux que l'athlète américaine Simone Biles a préféré se retirer de certaines épreuves des JO de Tokyo : les "twisties", le cauchemar des gymnastes. Voilà en quoi ça consiste.

Les “Twisties”, qu’est-ce que c’est ?

Tout s’est passé le 27 juillet 2021 : La gymnaste a raté qu'elle est capable de faire depuis qu'elle a 12 ans. L'exercice consiste en un saut périlleux arrière avec 2,5 tours. Au lieu de cela, Simone Biles n'a pu effectuer qu'une rotation et demie, trébuchant presque au moment de toucher le sol. Ce qui est arrivé à Simone Biles est un phénomène mystérieux connu des gymnastes sous le nom de"twisties", c'est-à-dire le fait de se perdre dans l'air en faisant une torsion.Les gymnastes doivent être conscients de ce qu'elles font avec leur corps à tout moment.C'est ce qu'on appelle le "sens de l'air". Cependant, ceux qui vivent les "twisties" perdent la notion de leur espace, de ce qui est en haut et de ce qui est en bas.

Les "Twisties" peuvent être extrêmement dangereux

Les "Twisties" peuvent être extrêmement dangereux et entraîner des blessures graves, une paralysie voire la mort. Le matin du 27 juillet, Simone Biles a déclaré qu'elle avait "un peu les twisties". Elle s'est ensuite retirée de la finale par équipes et a annoncé qu'elle ne participerait pas au concours général. Les gymnastes de ce niveau ont habituellement été encouragées à concourir et à persévérer malgré, les blessures et les problèmes de santé mentale. C'était notamment le cas aux Jeux olympiques de 1996, lorsque Kerri Strug a réussi un saut sur une jambe après s'être blessée lors d'un tour de compétition précédent.

Simone Biles a été félicitée pour avoir utilisé sa notoriété afin de faire évoluer la gymnastique de compétition.