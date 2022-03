Présidentielle 2022 : le patriotisme selon Jean-Luc Mélenchon

“Le mot nation, qui était de gauche, est passé vers les conservateurs”

La question était : "Êtes-vous patriote ?"

Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle 2022 : “Oui. Alors, faut qu'on s'entende parce que, après, si c'est pour faire nationaliste, C'est marrant d'ailleurs comment le vocabulaire a évolué dans l'histoire. Il faut que vous sachiez, sur la colline de Valmy, tout le monde criait: "Vive la nation !" Mais ils ne parlaient pas la même langue, ils n'avaient pas les mêmes dieux, ils ne venaient pas du même coin. Le mot nation, qui était de gauche, est passé de la gauche vers les conservateurs. Et après, les autres parlaient de la patrie. Donc, la patrie, ça voulait dire la terre de nos pères, bon, on pourrait dire de nos pères et mères, mais c'est ça que ça voulait dire.”

“Je suis patriote. Le patriotisme, c’est l’amour des siens”

“Nous sommes tous les enfants d'un même endroit. Je suis patriote, j'aime mon pays, j'aime sa langue, j'aime sa culture, mais c'est pas ça qui fait de moi un Français. Ce qui fait de moi un Français, c'est la carte d'identité. Ce qui fait de moi un patriote, c'est… Alors, on dit, la différence, c'est : le patriotisme, c'est l'amour des siens. Ben, vous tous, hein. Et le nationalisme, c'est la haine des autres. Je trouve ça un peu sommaire, mais bon, comme il faut bien trouver une distinction entre les mots, en voilà une.”

“Être patriote, ce n'est justement pas détester les autres. Quand on est Français ! Pourquoi ? Parce qu'un Français, il a une devise politique, liberté, égalité, fraternité, et que ça, ça s'applique à tous les êtres humains. Tout le monde, sans exception, hommes, femmes, quelle que soit la religion, etc. Voilà comment et pourquoi je suis patriote. Alors après, bon, des fois j'exagère, je suis comme tout le monde. C'est-à-dire que j'aime vraiment très beaucoup mon pays, des fois, et que peut-être ça me conduit à dire des bêtises à propos des autres.”

Candidat du parti la France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon a été le premier de l’ensemble des candidats de l’élection présidentielle 2022 à répondre à vos questions sur Brut. Retrouvez l’intégralité de l’interview de Jean-Luc Mélenchon.

