Prêtre, il est tombé amoureux de l'une de ses paroissiennes

C'est l'histoire d'un prêtre qui est tombé amoureux de l'une de ses paroissiennes. Pour Marc comme pour Ingrid, ce jour-là, tout a changé. Ils racontent.

“Il n’était pas question pour moi de rester dans la clandestinité”

Après sa rencontre avec Ingrid, Marc décide d’en parler à son évêque, qui le convoque une semaine après. La sentence tombe : une suspension radicale et immédiate de tous les actes de son ministère. Marc raconte : “Je suis donc allé m’inscrire à Pôle emploi, sans attestation de mon employeur.”

Les projets du couple

Dans un futur proche, le couple aimerait se marier, si possible à l’église. Quant aux enfants, c’est un souhait partagé par Ingrid et Marc. Ce dernier déclare à ce sujet : “Ça me dirait bien, ne serait-ce que pour être père, tout simplement.”