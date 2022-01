Prêtre, le père Philippe donne de l'espoir aux jeunes de son quartier

"Un groupe de loulous des quartiers est rentré dans l'église, casquettes à l'envers, survêt Lacoste, et ils me disent : 'Mais ici, c'est quoi ?'" Pour le père Philippe, c'est comme ça que la belle histoire de l'Escale Jeunes a commencé à Istres. Et en 4 ans, il a aidé et accompagné plus de 200 jeunes…