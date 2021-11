Procès Fillon : comment le couple s'est retrouvé face à la justice

Le procès en appel de François et Penelope Fillon s'ouvre ce lundi. Il avait été condamné à 5 ans de prison dont 2 ans ferme, et elle à 3 ans de prison avec sursis. Voici comment l'un des favoris de la présidentielle 2017 et son épouse se sont retrouvés devant la justice…